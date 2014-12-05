“Lefkoşa, Girne Kapısı Ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması” Sonuçlandı

Lefkoşa’nın iyileştirilmesi ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen “Lefkoşa, Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması”nın sonuçları belli oldu.

Yarışmada başarılı bulunanlara ödülleri bugün saat 17.00’de Limasol Türk Kooperatif Bankası Merkez Binası Kültür Salonu’nda düzenlenecek törenle veriliyor.

Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada Bahadır Numan ve ekibi birincilik, Şebnem Önal Hoşkara, Mukaddes Faslı, Beser Oktay, Ercan Hoşkara ve Polat Hançer ve ekipleri ikincilik, Emre Akbil, Erçim Uluğ ve Esra Can Akbil ve ekipleri üçüncülük ödülünü kazandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber’in, Lefkoşa’nın iyileştirilmesi ile ilgili başlattığı çalışma kapsamında; KKTC Meclis Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve KTMMOB Mimarlar Odası işbirliğinde düzenlenen yarışmaya sunulan projeler, 11 Aralık Perşembe gününe kadar, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Merkez Binası Kültür Salonu’nda sergilenecek.