Lefkoşa-Girne anayolunda yangın

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.
Yaklaşık 70 dönümlük anız, 50 yuvarlak balya, 30 çam, 2 servi ve akasya ağacına zarar veren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.
Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.
Yaklaşık 70 dönümlük anız, 50 yuvarlak balya, 30 çam, 2 servi ve akasya ağacına zarar veren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.