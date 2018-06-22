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Lefkoşa-Girne anayolunda yangın

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.

Lefkoşa-Girne anayolunda yangın

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.

22 Haziran 2018 Cuma 15:07
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa -Girne Anayolu 1 ile 2’nci kilometreleri ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yaklaşık 70 dönümlük anız, 50 yuvarlak balya, 30 çam, 2 servi ve akasya ağacına zarar veren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 18:20
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