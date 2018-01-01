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Lefkoşa- Girne anayolunda kaza

Lefkoşa- Girne anayolunda kaza

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:44
Lefkoşa- Girne anayolunda kaza
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Lefkoşa- Girne anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Erim Tandoğdu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bu sabah 07.00 sıralarında Lefkoşa- Girne anayolunun 2 ile 3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

PD 777 plakalı aracıyla Girne’ye doğru seyreden 26 yaşındaki Erim Tandoğdu sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç yağmur drenaj çukuruna çarpıp havalandı. 35 metre havada savrulan araç bir otele ait 2 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına vurdu. Yaralanan araç sürücüsü Erim Tandoğdu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis, dikkatsiz ve süratli araç kullanan Erim Tandoğdu’nun kanında 90 promil alkol tespit edildiğini açıkladı.

PD 777 plakalı araçta tahmini olarak yaklaşık 100 bin TL, reklam tabelasında ise 5 bin TL hasar meydana geldiği de kaydedildi.

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