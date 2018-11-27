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Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda trafik kazası

Biri ağır üç kişi yaralandı

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda trafik kazası

Biri ağır üç kişi yaralandı

27 Kasım 2018 Salı 11:57
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda trafik kazası

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında, biri ağır üç kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde yaşandı.

Kaza, Hasan Anıt (E-27) yönetimindeki RF 329 plakalı araç, İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşakta durmadan karşıya Kurudere istikametine geçiyorken; o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Alparslan (E-47) yönetimindeki MD 266 plakalı aracın önünü kesmesi ve araçların çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan RF 329 plakalı araç sürücüsü Hasan Anıt,  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken; kazada hafif yaralanan MD 266 plakalı araç sürücüsü Murat Alpaslan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Reşat Kahraman (E-26) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 

Son Güncelleme: 27.11.2018 17:37
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