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Lefkoşa'da İnfial

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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:18

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNDA KAZA!

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNDA KAZA!
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LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNDA KAZA!

Başına dikiş atıldı!

 Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda iki aracın karıştığı kazada, Hüseyin Türksev isimli sürücü hafif yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Yonca kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi başından yaralandı.

Dün akşam 18.30’da yaşanan kazada Ferdi Şemsettin (44), yönetimindeki NN 625 plakalı araç ile önünde aynı istikamete doğru seyreden Hüseyin Türksev (57) yönetimindeki FK 193 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Türksev, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralının başına dikiş atıldığı öğrenildi.

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