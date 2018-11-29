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Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda korkutan kaza

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda korkutan kaza

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda korkutan kaza

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda korkutan kaza

29 Kasım 2018 Perşembe 12:17
Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda korkutan kaza

Sabah saat 06:20 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu 0-1 km'leri arasında, Omar Elsaid(E. 25) yönetimindeki FL 520 ZN plakalı aracı ile batı istikametine doğrı seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru gitmekte olan ve sağ şerit içerisinden sol şeride geçmeye çalışan  Bülent Açıkel (E. 39) yönetimindeki JZ 376 plakalı salon aracın arka sağ kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden cıkan JZ 376 plakalı araç önce  sağa sola savrularak sağ tarafta bulunan orta refüje carptı kontrolü sağlıyamayan sürcü daha sonra yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Kaza sonraso Omar Elsaid olay yeribden kactı. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda kaçak sürücü yakalandı.

Polislerin alkol konrolunde 104 mlgr alkollü olduğu tespit edildi

Soruşturma sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Kaza
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