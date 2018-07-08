banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Son Dakika
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
SAHTE FRANSIZ KAMERUNLU ÇIKTI
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
KATİL LEFKOŞA'DA YAKALANDI
Aracın lastiklerini patlattı
ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI
banner282

Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER),  tüm yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin seyirciyle buluştuğu 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştirdi.

Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER),  tüm yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin seyirciyle buluştuğu 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştirdi.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER),  tüm yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin seyirciyle buluştuğu 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştirdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, SILA 4‘ün değerli üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’un da katıldığı ilk gecede FOLK-DER ve KİKEV işbirliğiyle yapılan “Garanfil Projesi” izleyiciyle bir kez daha canlı performansla buluştu.
KİKEV gönüllüsü gençlerin işitme engelliler için yazıp seslendirdiği ve Tuncay Pavillon tarafından işaret diline çevrilen “Zor Değil” şarkısının da seslendirildiği gecede FOLK-DER Müzik Grubu Kıbrıs şarkılarıyla yer aldı.
Etkinlik Dance Base Modern Dans Grubu’nun gösterisinin ardından KOZAN Grubu’nun performansıyla son buldu.
Açıklamada, “Kültür ve Sanat Günlerinin ikinci gecesinde HASDER, Golden Steps Dans Grubu, FOLK-DER’in Çiftetelli, Sirto ve Dillirga Grupları’nın gösterileri sahnelenirken, Buğra Özverel’in hazırladığı multivizyon gösterisi de geceye renk ve anlam kattı” denildi.
Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, 2 gün süren 18. Kültür ve Sanat Günleri’ne katkıda bulunan tüm ekiplere ve sponsorlara teşekkürlerini iletirken Büyük FOLK-DER Ailesi’nin hep birlikte daha nice projelere ve başarılara imza atacağını belirtti.
 


banner288
Son Güncelleme: 08.07.2018 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!
2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu!
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu!
KTÖS, İlköğretim Dairesi İle Nakil Görüşmelerine Başladığını Duyurdu...
KTÖS, İlköğretim Dairesi İle Nakil Görüşmelerine Başladığını Duyurdu...
Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim