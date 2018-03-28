Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115342
ALTIN
172.291
DOLAR
3.9999
STERLİN
5.6544
EURO
4.9557
Ercan’da uyuşturucu
Ercan’da uyuşturucu
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
8 Ay Hapis Yatacak
8 AY HAPİS YATACAK
banner256
Flaş Haber
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kapat

“LEFKOŞA FIR HATTI” RUSYA VE ABD’YE AİT SAVAŞ UÇAKLARIYLA DOLDU

“LEFKOŞA FIR HATTI” RUSYA VE ABD’YE AİT SAVAŞ UÇAKLARIYLA DOLDU

28 Mart 2018 Çarşamba 12:15
“LEFKOŞA FIR HATTI” RUSYA VE ABD’YE AİT SAVAŞ UÇAKLARIYLA DOLDU
banner238

LEFKOŞA FIR HATTI” RUSYA VE ABD’YE AİT SAVAŞ UÇAKLARIYLA DOLDU


 ABD ile Rusya savaş uçaklarının, özellikle Suriye’deki durum ve bölgedeki diğer gelişmelerle ilişkili uçuşlarını, “Lefkoşa FIR Hattı”nın doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaştırdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rusya’ya ait uçak gemisinin Kıbrıs’ın doğusunda, ABD’ye ait uçak gemisinin de Kıbrıs’ın güneyinde bulunduğunu; Rusya’nın Suriye’de de üssü bulunduğunu ve bunların, “Lefkoşa FIR Hattı”nın doğusunu “Su-33” ve “Mig-29K” tipi savaş uçaklarıyla doldurduğunu yazdı.

Gazete, Rus uçaklarının yanı sıra, ABD’ye ait “F/A-18F” tipi savaş uçaklarının da birkaç hafta öncesine kadar bölgede uçtuğunu ve bugün bu uçakların doğuya doğru yöneldiğini kaydetti.

Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde, “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde bulunan “Kusnetsov” adlı uçak gemisine inip kalkan savaş uçaklarıyla ilgili bir video yayınladığı belirtilirken, bu uçakların hiçbir sinyal yayınlamadan uçtuğu ve radarda görünmediği, ayrıca bu uçaklarla hiçbir bağlantı kurulamadığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savaş UçaklarıLefkoşa FIR HattıKusnetsov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
erkekler isyanda!
erkekler isyanda!
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: Interstitiyum
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: Interstitiyum
CUMHURBAŞKANI AKINCI, AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİ’Nİ KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI AKINCI, AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİ’Nİ KABUL ETTİ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim