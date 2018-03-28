“LEFKOŞA FIR HATTI” RUSYA VE ABD’YE AİT SAVAŞ UÇAKLARIYLA DOLDU



ABD ile Rusya savaş uçaklarının, özellikle Suriye’deki durum ve bölgedeki diğer gelişmelerle ilişkili uçuşlarını, “Lefkoşa FIR Hattı”nın doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaştırdığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Rusya’ya ait uçak gemisinin Kıbrıs’ın doğusunda, ABD’ye ait uçak gemisinin de Kıbrıs’ın güneyinde bulunduğunu; Rusya’nın Suriye’de de üssü bulunduğunu ve bunların, “Lefkoşa FIR Hattı”nın doğusunu “Su-33” ve “Mig-29K” tipi savaş uçaklarıyla doldurduğunu yazdı.



Gazete, Rus uçaklarının yanı sıra, ABD’ye ait “F/A-18F” tipi savaş uçaklarının da birkaç hafta öncesine kadar bölgede uçtuğunu ve bugün bu uçakların doğuya doğru yöneldiğini kaydetti.



Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde, “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde bulunan “Kusnetsov” adlı uçak gemisine inip kalkan savaş uçaklarıyla ilgili bir video yayınladığı belirtilirken, bu uçakların hiçbir sinyal yayınlamadan uçtuğu ve radarda görünmediği, ayrıca bu uçaklarla hiçbir bağlantı kurulamadığı ifade edildi.