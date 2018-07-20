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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi

20 Temmuz 2018 Cuma 11:02
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun,39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vekili Ayşegül Baybars, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen konuklar, askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerinin denetlemesi ve halkın bayramının kutlamasıyla devam etti. Akıncı ile Oktay’ın mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirtilen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmalarıyla devam eden tören, halk dansları gösterisiyle sürdü.

Resmigeçidin ardından Türk Yıldızları’na ait 2 uçak tören alanının üzerinde gösteri yaptı.

 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 14:05
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