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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2014 Yılında 5 Bin 824 Ameliyat Gerçekleştirildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu yıl 15 Aralık itibarıyla 5 bin 824 ameliyat gerçekleştirildiği, bu sayıya Kalp Damar Hastalıkları Ameliyathanesi istatistiklerinin dahil olmadığı bildirildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2014 Yılında 5 Bin 824 Ameliyat Gerçekleştirildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu yıl 15 Aralık itibarıyla 5 bin 824 ameliyat gerçekleştirildiği, bu sayıya Kalp Damar Hastalıkları Ameliyathanesi istatistiklerinin dahil olmadığı bildirildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 12:54
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2014 Yılında 5 Bin 824 Ameliyat Gerçekleştirildi
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 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu yıl 15 Aralık itibarıyla 5 bin 824 ameliyat gerçekleştirildiği, bu sayıya Kalp Damar Hastalıkları Ameliyathanesi istatistiklerinin dahil olmadığı bildirildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Dizdarlı yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki ameliyat sayılarının geçmiş yıllara göre artış gösterdiğini bildirdi ve bu sayının 2013 yılında 5 bin 538, 2012 yılında da 5 bin 10 olduğunu kaydetti.

Hastanede 2005 yılında 4 bin 17 ameliyat yapılırken 10 yıl içinde yüzde 50 artış yaşandığına işaret eden Dizdarlı’nın açıklamasına göre 15 Aralık itibarıyla kliniklere göre ameliyatların dağılımı şu şekilde:

“Genel cerrahi bin 509, üroloji 990, göz hastalıkları 885, ortopedi 633, kadın doğum 539, kulak burun boğaz 505, plastik cerrahi 336, beyin cerrahisi 201, çocuk cerrahisi 146, göğüs hastalıkları 58, çene cerrahisi 22.”

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