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13 Ocak 2017 Cuma 10:18

LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ONKOLOJİ SERVİSİ’NE CİHAZ BAĞIŞLANDI

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LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ONKOLOJİ SERVİSİ'NE CİHAZ BAĞIŞLANDI
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 LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ONKOLOJİ SERVİSİ’NE CİHAZ BAĞIŞLANDI

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Gazimağusa bölgesi ile Gazimağusa Kale Lions Kulübü (GKLK), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne infizyon cihazı bağışladı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, her iki sivil toplum örgütünün işbirliğinde alınan cihaz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Onkoloji Servisi’nde düzenlenen törenle Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Özlem Gürkut’a teslim edildi.

Bağışın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Onkoloji Servisi’nde kanser hastaları tarafından kullanılan infizyon cihazının yetersiz kalması üzerine GKLK Başkanı Suna Hasipoğlu ve KHYD Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ile üyelerin aldığı ortak karar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

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KhydGKLKCihazBağış
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