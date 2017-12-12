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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden Bir Güzel Haber Daha...

"Hastane Göz Kliniğinde, ülkemizde yıllardır ihtiyaç duyulan ve bugüne kadar yapılamaması nedeniyle çok sayıda hasta sevki gerçekleştirilen vitreoretinal cerrahi girişimi hakkında dev bir adım atıldı..."

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden Bir Güzel Haber Daha...

"Hastane Göz Kliniğinde, ülkemizde yıllardır ihtiyaç duyulan ve bugüne kadar yapılamaması nedeniyle çok sayıda hasta sevki gerçekleştirilen vitreoretinal cerrahi girişimi hakkında dev bir adım atıldı..."

12 Aralık 2017 Salı 11:52
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden Bir Güzel Haber Daha...
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"Kamuoyuna büyük bir mutluluk içinde duyurmak isteriz ki, Hastanemiz Göz Kliniğinde, ülkemizde yıllardır ihtiyaç duyulan ve bugüne kadar yapılamaması nedeniyle çok sayıda hasta sevki gerçekleştirilen vitreoretinal cerrahi girişimi hakkında dev bir adım atılmıştır.

İlgili cerrahi girişimler, gerekli cihaz ve enstrümanın temini sonrası ilk kez 9/12/17 tarihinde Prof.Dr. Tansu Erakgün ve göz kliniği doktorlarımızdan oluşan ekiple yapılmaya başlanmıştır. -Diyabetik retinopati (Şeker hastalarında görülen ileri patolojiler) -Vitreus kanaması (göz içi kanama) -Makula deliği (görme merkezinde delik) -Makuler pucker (görme merkezinde kırışıklık) -Retina dekolmanı ve yırtıklar (gözün sinir ağı tabakasının kopması) -Preretinal membranlar (sinir ağında oluşan zarlar) -ROP (erken doğuma bağlı olaarak uzun süre oksijen çadırında kalan bebeklerde görülebilen prematüre retinopatisinde) -Dropped Lens (katarakt cerrahisi esnasında veya sonrasında göz içinde lens kalıntısı komplikasyonu) -Endoftalmi (Katarakt ve diğer göz ameliyatları sonrası göz içi enfeksiyonlar) -Göz yaralanmaları, tedavisi ve göz içi yabancı cisim çıkartılması … Gibi vakalarda uygulanan bu teknolojik girişim sayesinde retina ameliyatları için hastalarımızın yurtdışına gitme mecburiyeti kalmamıştır. Halkımıza saygı ile duyurulur." 

Dr. Adil Özyılkan

Başhekim Başyardımcısı

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