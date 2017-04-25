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25 Nisan 2017 Salı 15:42

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Ameliyatlar Duruyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Ameliyatlar Duruyor
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“27 NİSAN’DAN İTİBAREN ACİL OLAN AMELİYATLAR HARİÇ, AMELİYAT YAPILMAYACAK, ACİL HASTA SEVKLERİ DIŞINDA HİÇ BİR KURUL YAPILMAYACAK”

 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 27 Nisan Perşembe gününden itibaren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil ameliyatlar hariç tüm ameliyathane hizmetlerini durduracaklarını, aynı zamanda acil hasta sevkleri dışında hiçbir Sağlık Kurulu toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Tıp-İş, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na ikinci bir mektup göndererek, en erken zamanda yasa çalışmalarını takvimlendirip, görüşmeye davet etti.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar imzasıyla gönderilen mektupta,  yasa çalışmalarının 1 Haziran 2017 tarihine kadar Meclis’e gönderilecek şekilde tamamlanmasını talep edilerek, “Sizden görüşme çağrısı almadığımız takdirde eylemimizin hemen akabinde yeni eylemlerimiz ülkenin tümüne yayılarak ve artarak devam edecektir” denildi.

18 Nisan’da yapılan eyleme de dikkat çekilen mektupta,  şu ifadelere yer verildi:

“Kitlemiz, tek yürek tek yumruk halinde kamu hastanelerimizde yaşanan ve yaşanması muhtemel olan sorunlar konusunda sizi uyardı. 1 Ağustos 2017 tarihine kadar yapmanız gereken çok önemli çalışmalar ve düzenlemeler vardır. Söz konusu çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmaması durumunda kamu hastanelerimizin hekimsiz kalma riski ile karşı karşıyayız. Kamu hastanelerinin hekimsiz kalması yurttaşların sağlık hakkı ile bağdaşmaz, sizin sorumsuzluğunuz ve vurdumduymazlığınız insan yaşamını tehlikeye atar.”

Bakan Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamalardan kamu hekimlerinin ne söylemeye çalıştığını tam olarak anlamadığının görüldüğüne dikkat çeken Usar, Tıp-İş’in taleplerini şöyle sıraladı:

“Kıbrıs Türk hekimler Sendikası özlük haklarının gerçek anlamda iyileştirildiği tam gün sağlık hizmetini savunur.

Hekimler, özlük hakları ve aynı zamanda alt yapısı eksiksiz, fiziki koşulları iyileştirilmiş, ilaç, personel, hekim, hemşire eksikliği çekilmeyen gerçek hastaneler için eylem yapmıştır.

Verilen mücadeleyi ‘ikinci iş’e indirgeyip görmezden gelmeye çalışmanız en hafif deyimle riyakarlıktır. Taleplerimiz arasında ‘ikinci iş’ hiç bir zaman olmamıştır.

Talebimiz, sizin de kabul ettiğiniz ama bir türlü sendikamız ile görüşmeye yanaşmadığınız hekim özlük haklarının her hekime eşit olacak şekilde düzenleneceği yeni bir Kamu Tabipleri Yasası’dır.”

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