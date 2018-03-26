Lefkoşa'dan bir tarih göçtü...

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından olan gözleri hiç görmediği halde meyve sebze satısı yaparak hayata tutunan Ali Özyamacı çarşı esnafının Ali Dayısı 22.03.18 tarihinde LBNDH DAHİLİYE SERVİSİNE yatırılıp tedavisine başlanılmış fakat tedaviye herhangi bir cevap vermemiştir ve maalesef 23.03.2018 de 10.34 saatinde hayatını kaybetmiştir

Cenazesi bu gün öğlen namazından sonra Lefkoşa mezarlığına defnedilecektir.

Ailesine ve sevenlerine Allah'tan rahmet ve baş sağlığı dileriz.