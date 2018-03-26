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Lefkoşa'dan bir tarih göçtü...

Lefkoşa'dan bir tarih göçtü...

26 Mart 2018 Pazartesi 10:44
Lefkoşa'dan bir tarih göçtü...
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Lefkoşa'dan bir tarih göçtü...

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından olan  gözleri hiç görmediği halde  meyve sebze satısı yaparak  hayata tutunan  Ali Özyamacı  çarşı esnafının Ali Dayısı 22.03.18 tarihinde LBNDH DAHİLİYE SERVİSİNE yatırılıp tedavisine başlanılmış fakat tedaviye herhangi bir cevap vermemiştir ve maalesef 23.03.2018 de 10.34 saatinde hayatını kaybetmiştir

Cenazesi bu gün öğlen namazından sonra Lefkoşa mezarlığına defnedilecektir.

Ailesine ve sevenlerine  Allah'tan rahmet ve baş sağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 26.03.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşadan Bir Tarih Göçtü...Vefat EttiAli Özyamacı
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