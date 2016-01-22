Lefkoşa'daki Ölüm Üzüntü Yarattı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Lefkoşa'nın tanınmış simalarından Şefik Zağlul, bugün hayatını kaybetti. Zağlul'un ölümü başta ailesi olmak üzere Lefkoşa'da üzüntüye sebep oldu. Uzun yıllardır kimseye zararı olmaksızın kendi halinde yaşayan Şefik Zağlul Lefkoşa halkı tarafından sevilen birisiydi. Kıbrıs Manşet olarak Şefik Zağlul'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz.