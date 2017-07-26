LEFKOŞA'DA SULAR TEMİZ ÇIKTI

ŞEBEKE SULARI VE SÜTLER TEMİZ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren 46 iş yerini denetledi.

Belediye, 18 bölgeden alınan şebeke suyu örneklerinin ve uzun ömürlü sütlerin analiz sonuçlarının tüketime uygun çıktığını bildirdi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından 17 - 21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen denetimlerde, 11 restoran, 4 gıda deposu, 3 pastane, 1 kafeterya, 2 bar, 3 kuaför, 2 market, 1 birlik lokali, 1 balık satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 2 kasap, 5 pansiyon, 3 internet cafe, 1 büfe, 1 su satış bayii, 3 oto galeri, 1 bilardo salonu ve 1 oto yıkama olmak üzere toplam 46 iş yeri kontrol edildi.

Öte yandan Lefkoşa’nın 18 bölgesinden alınan şebeke suyu ile uzun ömürlü sütlerden (UHT) alınan numune örneği analiz sonuçlarının tüketime uygun olduğunu duyurdu.