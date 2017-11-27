LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA

Umut Öykün’e ait aracı yaktılar

Bu sabah saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde park halinde bulunan Umut Öykün’e ait MG 907 plakalı araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.