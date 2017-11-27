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27 Kasım 2017 Pazartesi 11:19

LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA

Bu sabah saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde park halinde bulunan aracı yaktılar

LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
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Umut Öykün’e ait aracı yaktılar
Bu sabah saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde park halinde bulunan Umut Öykün’e ait MG 907 plakalı araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın motor ve ön bölümü tamamen yanarak zarara uğrarken aynı mahalde park halinde bulunan Nazik Çakır Akcansoy’a ait NV 271 plakalı araca sirayet eden yangın dolayısıyla söz konusu araç da kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 
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