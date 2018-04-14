LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA

14.04.2018 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Marmara Bölgesi 4. Sokakta faaliyet gösteren “Marmara Kebap” isimli işyerinin mutfak kapısı muhtemelen anahtar yardımı ile açılarak içeriye giren meçhul erkek bir şahıs, bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajandayı çalındıktan sonra beraberinde getirdiği yanıcı spreyi paspas üzerine sıkıp ateşe vermek suretiyle iş yerini kundaklamıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 adet plastik masa, 1 adet plastik sandalye,reklam tabelası ve güneşlik tente yanarak zarar görmüştür.

Meselede zanlı olarak görülen bir kişi aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.