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Lefkoşa'da akılalmaz olay: 3 tutuklu!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams Igwilo ve Olayinca Abayomi'nin kaldığı ikametgahtan 3 bin dolar ve bir set hoparlör çalan H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen V.C.N. (E-26) tutuklandı.

Lefkoşa'da akılalmaz olay: 3 tutuklu!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams Igwilo ve Olayinca Abayomi'nin kaldığı ikametgahtan 3 bin dolar ve bir set hoparlör çalan H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen V.C.N. (E-26) tutuklandı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:56
Lefkoşa'da akılalmaz olay: 3 tutuklu!
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Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams Igwilo ve Olayinca Abayomi'nin kaldığı ikametgahtan 3 bin dolar ve bir set hoparlör çalan H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen V.C.N. (E-26) tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve henüz isimleri tespit edilemeyen iki siyahi erkek şahıs, bahse konu ikametgaha zorla girerek, Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams Igwilo’yu süpürge sapı ile ciddi  şekilde darp ederek, tasarruflarında kanunsuz bulundurdukları nacak ile ikametgahın giriş kapınsa vurup kasti hasara uğrattı. 

Bahse konu şahıslar, Aboyami’nin odasında bulunan çekmeceden 3 bin Amerikan Doları nakit parayı ve bir set hoparlörü çaldı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.B.O.(E-21) ve E.S.A.(E-26) ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan V.C.N.(E-26) tutuklandı. 

CEP TELEFONU ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Süleyman Taş’ın ikametgahından bir cep telefonu çalındı. 

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-23) tutuklandı. 

Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında, 23 Aralık tarihinde yine Lefkoşa’da Zahıdul Haque’nin ikametgahından ise bin 800 TL nakit para çaldığı tespit edildi. 

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