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Lefkoşa'da 143 sandıktan 32’si açıldı

Lefkoşa'da 143 sandıktan 32’si açıldı

24 Haziran 2018 Pazar 17:05
Lefkoşa'da 143 sandıktan 32’si açıldı

24 HAZİRAN 2018 YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için bugün yapılan seçimde 143 sandıktan 32’sinin sonuçları açıklandı.

YSK’nın sitesindeki verilere göre, TDP adayı Mehmet Harmancı, seçim yarışını yüzde 54.53 ile önde götürüyor.

Sonuçlar şöyle:

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı:      143               

Açılan Sandık Sayısı:         32                  

Kayıtlı Seçmen Sayısı:       38462                      

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:       4851             

Seçime Katılma Oranı:     %12,61                    

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Geçerli Oy Sayısı:   4682             

Geçersiz Oy Oranı:            169               

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                

Adayın Partisi         Aday Adı       Oy Toplamı  %

TDP    Mehmet Harmancı (TDP)           2553   54,53

UBP    Hasan Sertoğlu (UBP)      1657           35,39

YDP    Mehmet Ünal Bay (YDP) 38                0,81

DP      Gencay Eroğlu (DP)          319           6,81

BAĞ 6            Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6) 32    0,68

BAĞ 5            Çetin Sadeli (BAĞ 5)         83   1,77

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Son Güncelleme: 24.06.2018 20:17
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