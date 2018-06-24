Lefkoşa'da 143 sandıktan 32’si açıldı

24 HAZİRAN 2018 YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için bugün yapılan seçimde 143 sandıktan 32’sinin sonuçları açıklandı.
YSK’nın sitesindeki verilere göre, TDP adayı Mehmet Harmancı, seçim yarışını yüzde 54.53 ile önde götürüyor.
Sonuçlar şöyle:
LEFKOŞA BELEDİYESİ
Toplam Sandık Sayısı: 143
Açılan Sandık Sayısı: 32
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 38462
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 4851
Seçime Katılma Oranı: %12,61Geçerli Oy Sayısı: 4682
Geçersiz Oy Oranı: 169
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
TDP Mehmet Harmancı (TDP) 2553 54,53
UBP Hasan Sertoğlu (UBP) 1657 35,39
YDP Mehmet Ünal Bay (YDP) 38 0,81
DP Gencay Eroğlu (DP) 319 6,81
BAĞ 6 Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6) 32 0,68
BAĞ 5 Çetin Sadeli (BAĞ 5) 83 1,77