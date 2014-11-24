Lefkoşa Belediye'sinden Kanser Araştırma Vakfı'na Konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası, “her ay bir konser” hedefi çerçevesinde, yarın, Kanser Araştırma Vakfı yararına Oda Orkestrası Konseri gerçekleştiriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi açıklamasına göre, Tanju Hoca’nın viyolonsel ile solist olarak yer alacağı Oskay Hoca’nın şefliğini yapacağı Lefkoşa Belediye Orkestrası Oda Orkestrası Konseri, Türk Maarif Koleji salonunda saat 20.00’de başlayacak.

Tüm gelirinin Kanser Araştıma Vakfı’na bağışlanacağı konserde J.Haydn, G.B.Sammartini, F.Schubert, C.Gounod, B.Bartok gibi ünlü bestecilerin eserleri icra edilecek.