Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çalışmalarına Yeniliklerle Devam Ediyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) yeni sezonda çocuk, genç ve yetişkinler için tiyatro çalışmalarına başlıyor.



LBT’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl grup sayılarının artırılmasıyla beş farklı grup ve eğitmenle gerçekleşecek ve ekim ayında başlayacak çalışmalar için başvuru ve kayıtlar LBT’den yapılmaya başladı.



ÇOCUKLARLA TİYATRO ÇALIŞMALARI



6 Ekim Cumartesi saat 14.00’te başlayacak ve Deniz Çakır’ın eğitmenliğinde iki grupta yapılacak çalışmalara 8-10 yaş arası çocuklar katılabilecek.



6-7 yaş çocukların katılacağı, oyunların sahneye taşınacağı çalışmalar ise 8 Ekim Pazartesi saat 16.30’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde başlayacak. Her iki gurubun çalışması da LBT Salonu’nda yer alacak.



GENÇLERLE TİYATRO ÇALIŞMALARI



İzel Seylani eğitmenliğindeki çalışmalar, 6 Ekim Cumartesi saat 12.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde ortaokul çağındaki gençler için başlayacak.



Nehir Demirel eğitmenliğindeki lise çağındaki gençler ise çalışmalarına 23 Ekim Salı saat 18.00’de LBT Salonu’nda başlayacak.



YETİŞKİNLERLE TİYATRO ÇALIŞMALARI

Kıymet Karabiber eğitmenliğinde gerçekleşecek yetişkinlere yönelik tiyatro çalışmaları 24 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de LBT Salonu'nda başlayacak.



Detaylı bilgi 22 78 782 numaralı telefondan ve LBT facebook adresinden alınabiliyor.