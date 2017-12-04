LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI’NIN HALK MÜZİĞİ KONSERİ BU AKŞAM...Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de konser verecek.Şefliğini Hasibe Aksaç'ın yapacağı "Ustaların İzinde" adlı konser, saat 20.00’de başlayacak.Konserde Neşet Ertaş, Aşık Veysel Şatıroğlu,Turgay Salim Hoşsöz, Orhan Gencebay, Aşık Mahzuni Şerif, Bekir Kara , Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Kamran Aziz, Muharrem Ertaş, Ekrem Yeşilada, Hisarlı Ahmet ve Zülfü Livaneli gibi bestecilerin eserleri yer alacak.Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, konserin ücretsiz ve halka açık olduğu belirtildi.