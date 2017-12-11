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LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI LATİN GRUBU ÇARŞAMBA AKŞAMI KONSER VERECEK

LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI LATİN GRUBU ÇARŞAMBA AKŞAMI KONSER VERECEK

11 Aralık 2017 Pazartesi 12:18
LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI LATİN GRUBU ÇARŞAMBA AKŞAMI KONSER VERECEK
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 Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin grubu konser verecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, “Latin Müzikleri Konseri”,  13 Aralık Çarşamba akşamı  Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde  yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak 

Arkın Sayar’ın solist olarak yer alacağı konserde ST Dance Center sanatçıları Tigin & Semra Aytaçoğlu da soliste dansları ile eşlik edecek.
 

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