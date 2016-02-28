Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Üyeleri Göçmenköy’deki Sanat Parkı’na Fidan Dikti

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu üyeleri, daha yeşil bir Lefkoşa için Göçmenköy’de bulunan Sanat Parkı’na fidan dikti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Çocuk Korosu üyeleri ve aileleri katıldı. Harmancı, çocuklarla tek tek ilgilenerek yaptıkları işin önemini anlattı.

LTB Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi ekipleri ve ekipmanları yardımı ile toprakla buluşturulan fidanlara dikim sonrası can suyu verildi. Bölge sakinlerinin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, LTB Başkanı Harmancı ve aileleri ile fotoğraf çektirdi.