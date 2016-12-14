“LEFKOŞA 2017 YAZINDA YENİ AÇIK PAZARINA KAVUŞUYOR”

PAZAR YERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2 ETAPLI PROJENİN İLK ETABI 1.5 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

HARMANCI: “PROJE 12 BİN 450 METREKARELİK ALAN ÜZERİNDE PLANLANDI. BÜTÜN ALAN ENGELLİ ULAŞIMINA UYGUN OLACAK”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi’nde kurulacak yeni pazar yerinin 2017’nin yaz aylarında hizmete gireceğini açıkladı.

Harmancı bugün, Kaymaklı bölgesinde kurulacak “Yeni Açık Pazar” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

PROJE YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı, basın toplantısında yaptığı konuşmada Lefkoşa Yeni Açık Pazar Projesi’nin uzun ve meşakkatli bir sürecin sonucunda bugün itibarıyla inşaatına başlanacak duruma geldiğini ifade ederek, projenin yapım sözleşmesinin de imzalandığını belirtti.

Kaymaklı bölgesinde Özker Özgür Caddesi üzerinde kurulacak açık pazarın tasarım ve planlanmasının yanı sıra altyapı ve potansiyel kullanımı ile ilgili bilgiler veren Harmancı, projenin 2 etap halinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Harmancı, yeni açık pazarın, Özker Özgür Caddesi ve çevresinin genel gelişimine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

“PROJENİN 1. ETABI 1.5 MİLYON TL’YE MAL OLACAK”

Projenin 1. etabında yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı açıklamada bulunan LTB Başkanı Harmancı, bu kapsamda ilk olarak zemin çalışmalarının bitirileceği, perde duvarı ve korkulukların oluşturulacağını, yağmur suyu ve alan suyunun drenaj sisteminin bitirileceği, elektrik ve mekanik alt yapının sağlanacağını, çevre aydınlatmasının tamamlanacağı, tüm standart elektrik temini alt yapısının bitirileceğini anlattı.

Harmancı, projenin ikinci etabında, çatı örtüsünün temellerinin atılacağını, stantların altındaki beton zemin ve dolaşım yollarının asfaltı ile çocuk oyun alanı ve açık hava fitness alanının tamamlanacağını söyledi. Genel kullanım tuvaletleri ile birlikte, yer altı 50 tonluk su deposunun da bölgeye yerleştirileceğini kaydeden Harmancı, damlama bitkilendirme sisteminin tamamlanacağını, bunun yanı sıra su ihtiyacıyla ilgili İtfaiye Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda talep edilen yağmur vanalarının oluşturulacağını, otopark, kaldırım ve bisikletle park yerleri ile gömme çöp bidonlarının yerleştirme işleminin birinci etap da sonlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Birinci etabın tamamlanmasıyla, bir açık pazarda olması gereken tüm etmenlerin sağlanacağını ifade eden Harmancı, projenin ikinci etabının daha maliyetli olmasına rağmen daha az bir çalışma gerektirdiğini belirtti.

Projenin birinci etabının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanıyla gerçekleştirileceğini ve yaklaşık 1.5 milyon TL’ye mal olacağını kaydeden Harmancı, birinci etabın 150 iş gününde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Harmancı ayrıca, açık pazarın 2017 yılının ortasından sonra belediye meclis üyeleri ile Pazarcılar Birliği’nin görüş ve önerileri doğrultusunda yeni pazar yerine taşınmasının hedeflendiğini de söyledi.

“ENGELLİ DOSTU BİR PAZAR”

Yeni Açık Pazar Projesi’nin altyapısının en iyi şekilde tasarlandığını vurgulayan Mehmet Harmancı, yeni pazarda yurttaşların rahat şekilde alışveriş yapabileceğini, her türlü hava koşulunda kesintisiz bir şekilde dolaşabileceğini söyledi.

Projenin 12 bin 450 metre karelik bir alan üzerinde yer alacağını kaydeden Harmancı, bütün alanın engelli ulaşımına uygun bir şekilde planlandığını vurguladı.

Söz konusu projenin hayata geçmesi ile birlikte yurttaşların 7 gün boyunca pazar yerini ziyaret edebileceğini ifade eden Harmancı, pazar yerinin hemen yanında belediyeye ait araziye de 72 araçlık bir oto parkın yapılacağını açıkladı.

Yine pazarın hemen yanında bulunan ve Vakıflar İdaresi’ne ait olan arazinin de LTB’ye devri için talepte bulunduklarını belirten Harmancı, söz konusu bu arazinin belediyeye verilmesi halinde yaklaşık 250 araçlık bir oto parkında kurulabileceğini ifade etti.

ORGANİK PAZAR

Yeni Açık Pazar’ın potansiyel kullanımı ile ilgili de bilgiler veren Harmancı, Lefkoşa’da artık organik tüketimin arttığını, bu nedenle bir organik pazar yaratılabileceğini söyledi. Açık Pazar’da ikinci el ürünlerin satılabileceğini, bunun yanı sıra kadın emeği pazarı kurulabileceğini belirten Harmancı, pazarda şenlikler, gösteriler, konserler gibi etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini, ayrıca outlet pazarlarının da kurulabileceğini dile getirdi.

Başkan Harmancı ayrıca Araç Satıcıları Birliği ile uzlaşılması halinde ikinci el araç takas pazarının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

“PAZARDA 105 METRE KARELİK BİR ÇOCUK OYUN ALANI DA YER ALACAK”

Açık Pazar’da 200 metrekarelik bir idari binanın da yapılacağını belirten Harmancı, bunun yanı sıra pazar yerinde 105 metre karelik çocuk oyun alanının da hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

BİSİKLET PARKI

Otopark alanında bisiklet park yerlerinin de yer alacağını kaydeden Başkan Harmancı, pazar yerinin aydınlatma sisteminin bireylerin gece de rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandığını belirtti.

Pazar yerinin, Pazarcılar Birliği üyelerinin de görüşleri dikkate alınarak tasarlandığını kaydeden Harmancı, yol genişlikleri ve stantlar arası yollarında bu doğrultuda düzenlendiğini söyledi. Alanın güvenliği ile ilgili de bilgi veren Harmancı, bu amaçla kamera ve anons sisteminin de kurulacağını belirtti.

Çatı yapımında hem soğuktan hem sıcaktan en az seviyede etkilenecek malzemenin kullanıldığını belirten Harmancı, pazar yerinde ayrıca insanların dinlenebileceği alanlara da yer verileceğini söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan LTB Park Bahçeler ve Aydınlatma Şube Amiri Ferdiye Sav ile ekibine bunun yanı sıra projenin oluşmasında gönüllü katkı sağlayan mimar Safiye Özaltıner ile Timuçin Yardımcı’ya teşekkür etti.



