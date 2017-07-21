Lefke’ye petrol dolum tesisi ile rafineri mi?

KKTC’nin en güzel beldelerinden bir tanesi konumunda olan ancak, siyasilerin yeterli oranda ilgi göstermedikleri için çıkmaz sokak olarak nitelendirilen Lefke ile ilgili olarak yine bölge halkının hoşuna gitmeyecek yasaların hazırlanmakta olduğu belirtiliyor.

İlçe yapılmasına karşın, İlçenin gerekçelerinin layığı ile tamamlanmadığı, açılacak denilen Aplıç kapısı ile ilgili yeterli eforun sarf edilmediği öne sürülürken bukez Lefke’nin en önemli bir bölgesine Petrol ve Yağ dolum tesisi ile rafineri yapımının gündeme getirilmeye başlandığı iddia ediliyor.

CMC’nin yıllardır bölgede yarattığı çevre felaketi nedeni ile sıkıntı yaşayan Lefke halkının ikinci bir çevre felaketi yaşamamak için petrol dolum tesisi ile rafineriye karşı çıktığı öğrenildi. Daha önce yapımı düşünülen ancak halkın karşı çıktığı petrol dolum tesisinin tekrar yapımının düşünülmesi bölgedeki sivil toplum örgütlerinin harekete geçmesine neden oldu. Daha önce yeri bile ayrılan ancak tepki nedeni ile yapılamayan petrol dolum tesisleri ile rafinerinin bukez serbest bölge adı altında yapımının düşünüldüğü öne sürülüyor.

Lefke’de sivil toplum örgütlerinin uğraşları sonrasında yapımına izin verilmeyen rafinerinin tekrar ayni bölgede yapılması için kolların sıvandığı ve bu konuda yasanın bile hazırlanarak meclise gönderildiği iddia ediliyor.

Lefke Bölgesinin önemli isimlerinden Teoman Oktay yapmış olduğu açıklamada, Lefke İlçesi’nin önemli bir bölgesi, KİRLİ YATIRIMLAR için yine peşkeş çekiliyor. Yıllar önce bölgeden kovduğumuz, PETROL, YAĞ DOLUM TESİSİ ve RAFİNERİ yapımı tekrar gündeme getirildi. Hatta bu defa yasa tasarısı olarak hazırlandı ve meclise sunuluyor dedi.

Teoman Oktay açıklamasına devamla, Lefke Bölgesi Sivil Toplum örgütleri olarak buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölge halkı olarak bunun yapılmaması için, tüm yasal yolları kullanacağız. Böyle bir durumda tüm kuruluşlar ve kişileri olarak buna karşı çıkmamız gerekmektedir. Yasa tasarısı Meclise gönderildi. Meclisten geçse bile bölge halkı olarak buna izin vermemiz mümkün değildir ifadesinde bulundu.