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“Lefke’nin Yeni Bir İlçe Olması Kaçınılmaz”

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, Lefke bölgesinin önünün açılması için Lefke’nin yeni bir ilçe olması kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

“Lefke’nin Yeni Bir İlçe Olması Kaçınılmaz”

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, Lefke bölgesinin önünün açılması için Lefke’nin yeni bir ilçe olması kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

30 Ocak 2016 Cumartesi 12:05
“Lefke’nin Yeni Bir İlçe Olması Kaçınılmaz”
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“SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLERİNİ MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE YERİNE GETİRMEMESİ HALİNDE, YASAL EYLEMDEN KAÇINMAYACAĞIZ”

“GÜZELYURT MİLLETVEKİLLERİ, GÜZELYURT BUCAK MİLLETVEKİLLERİ OLUP, BİZİ TEMSİL ETMİYORLAR"

 Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, Lefke bölgesinin önünün açılması için Lefke’nin yeni bir ilçe olmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Güzelyurt milletvekillerini de eleştirerek, Güzelyurt milletvekillerinin yalnızca “Güzelyurt bucağını” temsil ettiklerini ileri süren koordinatörlük, “Çabalarımızı artırıp Lefke altıncı ilçe oluncaya kadar sürdüreceğiz. Bundan asla geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

Koordinatörlük, Sağlık Bakanlığı’nın Cengiz Topel Hastanesi’ndeki gerek doktor eksiklikleri, gerekse fiziki alt yapıdaki yetersizliklerin giderileceği yönündeki sözlerini makul süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, yasal eylemden kaçınmayacaklarını da yineledi.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü bugün yaptığı açıklamada, Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin Sağlık Bakanı Salih İzbul ile yaptıkları görüşme ve daha sora kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.

İZBUL GÖRÜŞMESİ

Açıklamada, Sağlık Bakanı İzbul’un, Cengiz Topel Hastanesi’ndeki gerek doktor ve diğer görevli eksiklikleri ve gerekse fiziki alt yapıdaki yetersizliklerin giderileceği yönünde taahhütleri yinelediğine işaret edildi.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü’nün açıklaması şöyle devam etti:

“Cengiz Topel Hastanesi kesinlikle kapatılamaz. 80’li yıllardan beri buna olur vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşunda ikinci basamak hekimlik hizmeti veren bir hastane olarak yer almakta, Hastanemizin bu statüsünden poliklinik seviyesine düşürülmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Eksik doktor, uzman doktor, hasta bakıcı ve diğer görevlilerin tamamlanmasının ısrarla takipçisi olacağız. Hastanemiz için açılan 4 münhal sonucunda alınacak doktor, uzman doktor ve diğer görevlilerin Cengiz Topel Hastanesi dışında görev yapmalarına hiçbir tolerans göstermeyeceğiz. Hastanemizin eksik cihazlarının tamamlanması ve fiziki alt yapısının iyileştirilmesinin takipçisi olacağız. Cengiz Topel Hastanesi Güzelyurt ilçesinin hastanesidir. Yeni hastahane yapılacaksa adresi belli olup Cengiz Topel Hastanesinin bugünkü yeridir. Hastanemizin eksikliklerinin giderilmesinin aczi yaşanırken aynı ilçeye 2. bir hastane inşa edip yaşatmak hayalden ve kandırmacadan öteye geçemez. Güzelyurt’a hastane inşa edilmesi Güzelyurt’un dibe vurmuş ekonomik durumuna hiçbir katkı yapmayacak ve göçü engelleyemeyecektir.”

“GÜZELYURT MİLLETVEKİLLERİ BUCAK MİLLETVEKİLİ”

“Güzelyurt Bucak milletvekillerinin” ilçenin tükenmiş ekonomik durumunu düzeltmek için uğraş vereceklerine, hazır parayla “hastane şovu” yaptıkları savunulan açıklamada, “Güzelyurt milletvekilleri, Güzelyurt Bucak milletvekilleri olup, bizi temsil etmediklerini kamuoyuna açıklıyoruz” denildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yapacaklarının makul süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde her türlü yasal eylemden kaçınmayacakları vurgulandı.

“LEFKE ALTINCI İLÇE”

Koordinatörlük, Lefke Bölgesi’nin önünün açılması için Lefke’nin yeni bir ilçe olması kaçınılmaz olduğunu savundu.

Açıklamada “Bundan sonra bu konudaki çabalarımızı artırıp, Lefke altıncı ilçe oluncaya kadar sürdüreceğiz. Bundan asla geri adım atmayacağız” ifadesi kullanıldı.







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