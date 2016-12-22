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22 Aralık 2016 Perşembe 14:25

Lefke’nin İlçe Olmasına Yönelik Tasarı Komitede Onaylandı

Lefke'nin İlçe Olmasına Yönelik Tasarı Komitede Onaylandı
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Lefke’nin ilçe olmasına yönelik yasa tasarı Meclis komitesinde onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, Komite Başkanı, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplandı. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre saat 12:00’de toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve tasarıyı  oybirliği ile onayladı. 

Toplantı, UBP Milletvekili Komite  Başkanı İzlem Gürçağ, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Tebberüken Uluçay, CTP Miletvekili Asım Akansoy, DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk’in katılımıyla yapıldı.

Komite toplantısında, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer  de hazır bulundu.

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