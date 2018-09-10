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Lefke’de Sivil Toplum Örgütleri Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt'a Taşınması Dolayısıyla Eylem Yaptı

Lefke’de Sivil Toplum Örgütleri Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt'a Taşınması Dolayısıyla Eylem Yaptı

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:25
Lefke’de Sivil Toplum Örgütleri Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt'a Taşınması Dolayısıyla Eylem Yaptı

“KARAR KABUL EDİLEMEZ...MÜCADELE EDECEĞİZ”
 

EYLEMDE BÖLGE YAŞANAN SORUNLAR DA GÜNDEME GETİRİLDİ

Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütleri, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt Mahkemesi’ne taşınması başta olmak üzere, “ilçenin sorunlarının çözümlenmemesi” nedeniyle bugün Lefke Kaymakamlığı önünde eylem yaptı. 
Sivil toplum örgütleri 80 yıldan beri Lefke ve bağlı köylere hizmet veren mahkemenin, Güzelyurt’a taşınmasının “kabul edilemez olduğunu” savunarak, kararın geri alınmasını talep etti. 
Lefke’nin ilçe olmasının ardından bunun gereklerinin yerine getirilmediğini belirten sivil toplum örgütü temsilcileri, bu kararın bölgeye vurulan “son darbe olduğunu” iddia etti. 

Eylemde, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, Bağlıköy Eko Köy Derneği’nden Taner Kerimoğlu, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetimi adına Ahmet Hızlı, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği’nden Suziye Zorer, Lefke Kadınlar Konseyi'nden Nevin Fenman, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Başkanı Gültan Bayramoğlu, Lefke Toplum Derneği Başkanı Zafer Eratam, Lefke Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan konuşma yaptı. Eyleme Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi de destek verdi.

Sivil toplum örgütü temsilcileri konuşmalarında, Lefke bölgesinde yaşanan çevre ve sağlık sorunlarına değinerek, hükümetin en kısa sürede sorunların giderilmesi adına adım atması talep etti. 
OKTAY 
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Mahkemesi’nin 1938’den başlayarak 80 yıl boyunca Lefke ve bölgesine hizmet verdiğini anımsatarak, “Mahkemenin taşınması kararını Lefke’ye indirilmiş bir darbe olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi. 
Kararı alanları unutmayacaklarını söyleyen Oktay, geri alınması adına gereken mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. 
KAYA 
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’nin iki yıl önce ilçe ilan edildiğini ancak hükümetlerin ilçe olmanın gereklerinin yerine getirmediğini söyledi. 
Daha iyiye gitmeyi beklerken eksilme yaşanmasını “kabul edemeyeceklerini” belirten Kaya, her türlü mücadelenin verileceğini kaydetti. 
NEKİPZADE 
Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, Lefke’deki mahkemenin 80 yıldan beri hizmet verdiğini, bugün Güzelyurt’a taşınacağını öğrendiklerini, bunun “kabul edilemez” olduğunu, mücadelelerinin süreceğini belirtti. 
Lefke’nin ilçe ilan edildiği 2016 yılında bölge için bütçeye kalem konmadığını 2017’nin boşa harcandığını, 2018’de de durumun değişmediğini para ayrılmadığı gibi bir program da yapılmadığını söyleyen Nekipzade, en kısa sürede Başbakanlıkta “Lefke Masası” oluşturularak idari birimlerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. 
Nekipzade, 2019 yılında bölge için bütçede pay ayrılması gerektiğini söyledi. 
Güzelyurt-Lefke duble yolunda ara emri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Nekipzade, ara emrine ilişkin sıkıntı aşılana dek yolda tamamlanabilecek eksikler olduğunu bunların ele alınabileceğini dile getirdi. 
KERİMOĞLU 
Bağlıköy Eko Köy Derneği’nden Taner Kerimoğlu, Bağlıköy ve yöresinde bölgeye yönelik hazırlanan emirnamenin bölgelilerin tepkisini çektiğini, köylünün görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. 
Kerimoğlu, Güzelyurt Lefke Duble Yolu’nun engellilere uygun yapılması, trafik ışıkları ve bazı hataların da düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. 
HIZLI 
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetimi adına Ahmet Hızlı da bölgede yaşanan sorunlara değinerek, CMC atıkları sorununun çözüm beklediğini, Lefke’deki hurma ağaçlarının izinsiz şekilde söküldüğünü, sahil şeridinde izinsiz doldurma yapıldığını, atık suların çevreye atıldığını savundu. 
Hızlı, doğayı kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesini belirtti. 
ZORER 
Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği’nden Suziye Zorer, de  bölgedeki sınır kapılarının açılması gerektiğini söyledi. 
Zorer, sınır kapılarının açılmasının bölgeye ticari katkısı olacağını belirtti. 
FENMAN 
Lefke Kadınlar Konseyi’nden Nevin Fenman, hastanede yaşanan sorunlara değindi.
Fenman, hastanede doktor, hemşire ve eczacı sıkıntısı yaşandığını kaydetti. 
FOTALI 
Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, çarpık yapılaşma ve septik kuyuların yarattığı çevre sorunlarına dikkat çekerken, sahil yolu çevresine yapılacak binalarla ilgili Denizli Gemikonağı bölgesinde emirname çıkarılması gerektiğini belirtti. 
Fotalı, konuşmasında trafik sorunlarına da değindi. 
KARLITAŞ 
Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da bölgede turizm ve eğitimin gelişmesinin önemine işaret etti. 
Karlıtaş, turizm ve eğitime yönelik vizyonunun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 
BAYRAMOĞLU 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Başkanı Gültan Bayramoğlu da hastanede yaşanan sorunlara ve gelinen noktaya değindi. 
Tam teşekküllü ve çalışan bir hastaneye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Bayramoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bu yönde adım atma çağrısında bulundu. 
ERATAM 
Lefke Toplum Derneği’nden Zafer Eratam, eğitim alanında yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini belirtti. 
Eratam, bölgede Türk Maarif Koleji açılması gerektiğini söyledi. 
NUMAN 
Lefke Balıkçılar Birliği’nden Ergül Numan da balıkçıkların sorunlarını aktardı. 
Numan, yeni bir limana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 14:42
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