Lefke’de arabalar didik didik arandı

Gemikonağında, 1 Nisan akşamı iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında Gemikonağı İtfaiye Şubesine sığınan grubu almak isteyen karşı grup elemanları, karşı gruptakileri alamayınca taşlarla Gemikonağı İtfaiye Şubesi’ne saldırarak, şubenin camlarına, bina içindeki eşyalara ve polis araçlarına zarar vermişlerdi. 1 Nisan akşamından itibaren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Birliği olası bir olayın yaşanmaması için Gemikonağı İtfaiye şubesinde konuşlandırıldı.

Bu olaylar üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolu, Güzelyurt Trafik Şubesi ekipleri ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri geçtiğimiz akşam ( Salı akşamı ) Gemikonağı İtfaiye önünde ve Lefke Avrupa Üniversitesi yolunda 23.00-01.00 saatleri arasında sürpriz bir şekilde trafik ve asayiş kontrolü yaptı. Ekipler, durdurdukları araçlarda hem evrak kontrolünü yaptı hem de araçları didik didik aradılar. Kontrollerde, denetlenen araç sürücülerinden suç tespit edilenler aleyhine yasal işlem başlatıldı.