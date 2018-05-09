Lefke’de AKM önünde patlatılan üç düzenek panik yarattı

ZARAR YOK AMA SES BÖLGEDE PANİĞE NEDEN OLDU

POLİS: “RESMİ ŞİKAYET YAPILMADI… SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİĞİMİZ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTIK”

Pet şişeye tuz ruhu konulup foil kağıdı sıkıştırılarak yapılan ve dün akşam Lefke Belediyesi’ne ait bina önünde patlatılan üç düzenek, bölgede paniğe neden oldu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olayın dün akşam saat 22.00 sıralarında, Lefke'de Fadıl Nekipzade Caddesi üzerinde, belediyeye ait Atatürk Kültür Merkezi önünde olduğunu bildiren Polis Basın Subaylığı, “Polise resmi şikayet yapılmadı. Polis sosyal medyadan öğrendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı” açıklamasında bulundu.

Meçhul şahıs veya şahıslar tarafından pet şişe içine tuz ruhu konulup foil kağıdı sıkıştırılarak hazırlanan ve patlatılan düzeneklerdeki karışım zarara değil bölgede paniğe neden oldu.

Patlama sırasında Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyununun sahnelendiği öğrenildi.

