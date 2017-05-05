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05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Lefke’nin Serdarlarından Aziz Fedai 5. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Lefke’ye önemli katkılarda bulunmuş, şehrin eski Serdarlarından eğitimci Aziz Fedai, 5. Ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lefke'nin Serdarlarından Aziz Fedai 5. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Lefke’ye önemli katkılarda bulunmuş, şehrin eski Serdarlarından eğitimci Aziz Fedai, 5. Ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti tarafrından yapılan açıklamaya göre, Lefke Vakfı Kurucular Heyeti üyeliği ve Lefke Türk Spor Kulübü yöneticiliği yapmış, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi eski Müdürü ve Lefke eski Serdarı Aziz Fedai, bu sabah saat 10.00’da Lefke Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

Törende, Lefke Vakfı, Lefke Türk Spor Kulübü, Mücahitler Derneği Lefke Şubesi ve Lefke Gazi Lisesi adına birer konuşma yapıldı.

Lefke'de bugün ayrıca saat 16.00'da, Fedai’nin evinde Mevlid-i Şerif okutulacak.

Fedai anısına Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri arasında düzenlenen geleneksel Aziz Fedai V. Futbol Anı Turnuvası da dün gerçekleştirildi.

(HÖ) FOTOĞRAFLI

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