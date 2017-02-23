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23 Şubat 2017 Perşembe 11:21

Lefke Kooperatifi Kredi Şirketi İle Koop-sen Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Lefke Kooperatifi Kredi Şirketi ile Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Lefke Kooperatifi Kredi Şirketi İle Koop-sen Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
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Lefkoşa, 23 Şubat 17 (.): Lefke Kooperatifi Kredi Şirketi ile Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) toplu iş sözleşmesi imzaladı.

KOOP-SEN’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan toplu iş sözleşmesi, Yeni Lefke Kooperatifi Kredi Şti’ne ait işyerinde çalışanların çalışma koşulları ile maaş ve özlük haklarını düzenliyor.

1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesine; Koop-Sen adına Genel Başkan Mehmetali Güröz, Genel Sekreter Rifat Tuğsal, Koop.İştirakler Şube Başkanı Savaş Dedeler, Lefke Kooperatifi Kredi Şti. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Osman Adil, Başkan Yardımcısı Tezcan Tansoy ve üyeler Hakan Uran, Turgay Ufuk ile Nadir Bıldır imza koydu.

(UG/HA)    FOTOĞRAFLI

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