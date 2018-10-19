Lefke’de İmar Planı Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

ARAZİ VE ANKET ÇALIŞMALARININ KASIM’DA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR





GELİŞMELER, ŞUBAT 2019’DA YENİDEN HALKIN BİLGİSİNE GETİRİLECEK





Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Lefke Belediyesi, Lefke İmar Planı süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediyesi İmar Planı Yürütücüsü Yüksek Şehir Plancısı Ayça Soygür Çıralı tarafından yapılan sunumda çalışmalarda bugüne kadar gelinen aşama hakkında bilgi verildi.





Arazi ve anket çalışmalarının Kasım’da tamamlanması öngörülen plana ilişkin raporun Şubat 2019’da yeniden halkın bilgisine getirileceği belirtildi.





Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Lefke İmar Planı ile ilgili karar verme süreçlerine tüm paydaşların mümkün olan en erken aşamalarda etkili katılımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bilgilendirme toplantılarının yapılacağını söyledi.





Toplantıya, Lefke Avrupa Üniversitesi temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri ve bazı vatandaşlar katıldı.





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