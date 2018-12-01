Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Lefke Kızılay Şubesi “iyilik yapma ve Kızılaycılık” konularında farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler “Dünyayı İyilik Kurtaracak” sloganı ile Lefke’de yapıldı.

Yıl boyunca özellikle Lefke bölgesindeki ihtiyaçlı insanların yaşamlarına destek olmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin süreceği de belirtilen etkinlikte “çocuk” teması işlendi.

Etkinlik gelecek haftalarda Lefke ilçesine bağlı köylerde de devam edecek.

(SÖ-ŞEB)FOTOĞRAFLI

Haber-Fotoğraf: Süleyman Önal