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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Lefke’de Bazı Bölgelerde Yarın 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi çalışmaları gereği yarın Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Lefke'de Bazı Bölgelerde Yarın 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi çalışmaları gereği yarın Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 09:00-17:00 saatleri arasında, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bölgedeki tesis ile su motorları; Yeşilyurt ve bölgedeki tesis ile su motorları;
Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bölgedeki elektrik talebindeki artışı karşılamayı hedefleyen Cengizköy Trafo Merkezi’nin yenilenmesi çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.

(ID/ŞEB)

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