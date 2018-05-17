Lefke\'de 2933 Kök Hintkeneviri...

NARKOTİKTEN LEFKE VE GÜZELYURT\'TA İKİ AYRI OPERASYON

"Lefke\'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu mezarlık bölgesinde bir arazi içerisinde ekili, toplam 2933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu. Mesele ile ilgili olarak H.F. (E-49) tutuklanmış olup, adı edilenin ikametgahında ve aracında yapılan aramada ise yine hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık bir kilo ağırlığında madde, bir adet tabanca ve şarjörü ile tabancaya ait toplam 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Güzelyurt\'ta, G.K. (E-42)\'nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada evinin avlusu içerisinde ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 kök bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."

(HÖ)