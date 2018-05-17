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Lefke\'de 2933 Kök Hintkeneviri...

NARKOTİKTEN LEFKE VE GÜZELYURT\'TA İKİ AYRI OPERASYON

Lefke\'de 2933 Kök Hintkeneviri...

NARKOTİKTEN LEFKE VE GÜZELYURT\'TA İKİ AYRI OPERASYON

17 Mayıs 2018 Perşembe 20:53
Lefke\'de 2933 Kök Hintkeneviri...
NARKOTİKTEN LEFKE VE GÜZELYURT\'TA İKİ AYRI OPERASYON

 

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 ( .): Polis, Lefke ve Güzelyurt\'ta yaptığı 2 ayrı operasyonda, önemli miktarda uyuşturucu içeren bitki buldu. Lefke\'de bir de tabanca, şarjör ve mermi bulundu. Polis Basın Subaylığı\'nın açıklaması şöyle; 

"Lefke\'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu mezarlık bölgesinde bir arazi içerisinde ekili, toplam 2933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu. Mesele ile ilgili olarak H.F. (E-49) tutuklanmış olup, adı edilenin  ikametgahında ve aracında yapılan aramada ise yine hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık bir kilo ağırlığında madde, bir adet  tabanca ve şarjörü ile tabancaya ait toplam 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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Güzelyurt\'ta, G.K. (E-42)\'nın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada evinin avlusu içerisinde ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 kök bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."

(HÖ)

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