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05 Mayıs 2017 Cuma 14:52

Lefke Bölgesinde Pazartesi 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamındaki&nbsp; “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” çalışmaları dolayısıyla pazartesi bölgede, 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Lefke Bölgesinde Pazartesi 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamındaki  “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” çalışmaları dolayısıyla pazartesi bölgede, 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, hem yeni teknoloji ile donatılmış trafo merkezinin yapımı hem de zaman içinde bölgede artış gösteren elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek kesintiden etkilenecek bölgelerin Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki tesis ve su motorları olacağı belirtildi.

(RU/ÖK)

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