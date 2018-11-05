Lefke Belediyesinin Yerel Ürünlerin Tanııtılması Projesi Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa,5 Kasım 18 (.):Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Lefke Belediyesi tarafından yürütülen

Lefkoşa,5 Kasım 18 (.):Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Lefke Belediyesi tarafından yürütülen "Lefke ve Köylerinde Üretilen Yerel Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması Projesi"nde ihale sonuçlandırılarak ECOSO şirketi ile sözleşme imzalandı.

Lefke Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitim faaliyetlerinin aralık ayında başlamasının hedeflendiği kaydedildi.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI