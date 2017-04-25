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25 Nisan 2017 Salı 06:55

Lefke Belediyesi Emlak Vergilerini Ödemeyenleri Uyardı

Lefke Belediyesi, emlak vergilerini ödemeyenleri uyardı.

Lefke Belediyesi Emlak Vergilerini Ödemeyenleri Uyardı
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Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Lefke Belediyesi, emlak vergilerini ödemeyenleri uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2017 Nisan dönemi emlak vergilerini cezasız ödemenin son tarihinin Cuma günü mesai bitimine kadar olduğunu duyurdu.

(GÖZ/ŞEB)

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