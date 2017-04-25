Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Lefke Belediyesi, emlak vergilerini ödemeyenleri uyardı.
Belediyeden yapılan açıklamada, 2017 Nisan dönemi emlak vergilerini cezasız ödemenin son tarihinin Cuma günü mesai bitimine kadar olduğunu duyurdu.
(GÖZ/ŞEB)
Lefke Belediyesi, emlak vergilerini ödemeyenleri uyardı.
Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Lefke Belediyesi, emlak vergilerini ödemeyenleri uyardı.
Belediyeden yapılan açıklamada, 2017 Nisan dönemi emlak vergilerini cezasız ödemenin son tarihinin Cuma günü mesai bitimine kadar olduğunu duyurdu.
(GÖZ/ŞEB)