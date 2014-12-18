Lefke Ve Yöresi Cengiz Topel Hastanesi İnisiyatifi Sağlık Bakanı’ndan Açıklama Bekliyor

“SOMUT ADIM ATILANA KADAR EYLEMLER GÜNDEME GELECEK”

Lefke ve Yöresi Cengiz Topel Hastanesi İnisiyatifi Cengiz Topel Hastanesi hakkında Sağlık Bakanı’ndan ivedilikle açıklama beklediğini bildirdi.

İnisiyatif, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in bölge ziyareti ve Lefke Platformu ile görüşmesini değerlendirerek bazı kararlar aldı.

İnisiyatif adına alınan kararları yazılı olarak Teoman Oktay açıkladı.

Buna göre, “Lefke yöresi halkı devlet ciddiyetinin bir gereği olarak”, Cengiz Topel Hastanesi konusunda Sağlık Bakanı'ndan ivedilikle bir açıklama bekliyor.

Karara göre, Lefke ve yöre halkı, "burası uzak, altyapısı yetersiz, doktorlar da gelmek istemiyor" , türündeki söylemleri kesinlikle kabul etmeyerek, Cengiz Topel Hastanesi'nin özellikle doktor eksikliklerinin öncelikli olmak şartıyla , fiziki eksikliklerin ve tıbbi araç gerecin de ivedilikle giderilmesini ve ikinci derece sağlık hizmeti verilebilecek seviyeye getirilmesini talep diyor.

Kararda, hükümetin ve Meclis Başkanı’nın konu ile ilgili açıklamalarına yer verilerek, Siber’in, bölge halkının talepleri doğrultusunda görüş belirtiği vurgulandı ve “Sayın Meclis Başkanı'nın bu konuda görüş belirtmesinden sonra hükümete ve Sağlık Bakanı'na düşen görev, devlet ciddiyetini ortaya koymak ve halkın iradesine saygı göstermektir” denildi.

Bölgedeki nüfusun 18 bine yaklaştığı anımsatılan kararda, Sağlık Bakanı’ndan, “Cengiz Topel Hastanesi kapanmayacak” yerine, “Cengiz Topel Hastanesi’nin II Sınıf Hekimlik Hizmeti veren statüsü korunacak” açıklaması yapılana ve somut adım atılana kadar eylemlerin gündeme geleceği belirtildi.