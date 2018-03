Lefke Ve Yöresi Cengiz Topel Hastanesi İnisiyatifi: “ıı. Sınıf Hekimlik Hizmeti Statüsünden Taviz Vermeyeceğiz“

Lefke ve Yöresi Cengiz Topel Hastanesi İnisiyatifi, halkın hiçbir şekilde II. Derece Hekimlik ve Sağlık Hizmeti verecek konumda olan hastanenin statüsünden en ufak bir şekilde taviz vermeyeceğini açıkladı.

İnisiyatif, Cengiz Topel Hastanesi’nin eksikleri tamamlanarak, bölge halkının talebi olan tam teşekküllü II. Derece Hekimlik Hizmeti verebilecek seviyeye getirildikten sonra yanına yapılacak alan hastanesine bölge halkının herhangi bir itirazı olmayacağına dikkat çekti.

“Lefke ve Yöresi Cengiz Topel Hastanesi İnisiyatifi”, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’nin, Cengiz Topel Hastanesi konusunu görüşmek üzere inisiyatif ile yaptığı toplantıda sunduğu önerilerin değerlendirildiği bir açıklama yaptı.

İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı’nın polikliniğin yanında 40 yataklı rehabilitasyon inşa edilmesi önerisinde bulunduğunu ileri sürülerek, bu öneriyle hastanenin sağlık hizmeti seviyesinin düşürüleceği savunuldu.

Açıklamada, “bunu örtmek ve gözden kaçırmak için” polikliniğin yanına 40 yataklı rehabilitasyon merkezi önerisi yapıldığı belirtilerek, Cengiz Topel Hastanesi’nin zaten 45 yataklı bir hastane olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanı’nın bölge halkına, 45 yataklı II. Sınıf Hekimlik Hizmeti veren Cengiz Topel Hastanesi’nin 40 yataklı bir rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi önerisi yaptığı ileri sürülerek, inisiyatifin yaptığı değerlendirme toplantısında “ Cengiz Topel Hastanesi’nin II. Sınıf Hekimlik Hizmeti” statüsünden başka bir önerinin kabul edilmeyeceği kararının da oybirliğiyle alındığı vurgulandı.

“GİRİŞİMLER GERİ ÇEKİLDİ”

Sağlık adına Lefke ve Güzelyurt yöresinin son kalan devlet imkanının Cengiz Topel Hastanesi olduğunun belirtildiği açıklamada, 85 yıldır Lefke ve Güzelyurt yöresine kesintisiz hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi’nin çeşitli hükümet dönemlerinde kapatılma girişimleriyle karşı karşıya kaldığı ancak her defasında Lefke yöresi halkının şiddetli direnci karşısında girişimlerin geriye çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı’nın Cengiz Topel Hastanesi’nin sadece birkaç poliklinik hizmetinin verilebileceği bir geçiş hastanesine dönüştürülmesi ve yanına da rehabilitasyon amaçlı olarak bir alan hastanesi yapılması önerisini sunduğu kaydedildi.

Lefke yöresi halkının hiçbir şekilde II. Derece Hekimlik ve Sağlık Hizmeti verecek konumda olan hastanenin statüsünden en ufak bir şekilde taviz vermeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nin eksiklerini tamamlayarak, bölge halkının talebi olan tam teşekküllü II. Derece Hekimlik Hizmeti verebilecek seviyeye getirildikten sona yanına yapılacak hastaneye bölge halkının itirazı olmadığının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişinde tüm Ortadoğu bölgesinden hasta kabul edebilecek potansiyele sahip, yakın zamanlara kadar beyin ve kalp ameliyatları dışında tüm ameliyatların yapılabildiği, ortalama 20 doktorun her türlü sağlık hizmetini verdiği bir hastaneydi. Lefke bölgesi nüfusu bugün hatırı sayılır bir artış göstermesine ve her zamankinden daha fazla sağlık hizmeti ihtiyacı duymasına rağmen, ‘sırf uzaktır, doktor gelmek istemiyor, altyapısı yetersizdir’ gerekçesiyle kapatılmak isteniyor. Sadece 5 doktorla halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan, erişim yönünden Lefke ve Güzelyurt bölgesinin tam ortasında yer alan ve her türlü gelişime müsait bir çevresi ve alanı olan Cengiz Topel Hastanesi bugün istenen hizmet düzeyinde değilse, bunun tek sorumlusu, hastanenin altyapısına gerekli özeni göstermeyen, gerekli yatırımları yapmayan, bir devlet memuru olan doktoruna laf geçiremeyen bu yetersizliklerini de halka fatura etmeye çalışan, ‘sorun varsa kapat gitsin, ver gitsin, sat gitsin’ zihniyetiyle davranan, devletin imkanlarını çarçur ederek vatandaşı mağdur eden, en ufak bir soruna bile çare üretmekte yetersiz kalan siyasetçiler, hükümetler ve devlettir”