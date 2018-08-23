Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Derinya ve Aplıç kapılarının mümkün olan en erken zamanda açılmasını talep etti.

Karlıtaş konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Lefke Turizm Derneği olarak kesin duruşumuz, her iki kapının kesinlikle eş zamanlı olarak, teknik sıkıntıların süratle aşılarak daha fazla gecikmeden açılmasıdır” dedi.

Açıklamasında Lefke’nin ilçe olarak ilan edilmesinin ardından geçen 20 aylık dönemde Lefke’de gözle görülür somut icraat yapılmadığını savunan Karlıtaş, “Lefke sevdalısı bir sivil toplum örgütü olarak, beklentimiz, ilçe kararının kağıt üzerinde kalmayarak, 2019 bütçesinde aksiyon planlarının ve takvimlemenin yer almasıdır” dedi.

“Geçen süreçte, kaymakam atanması ve birkaç düzenleme haricinde Lefke’yi gerçek anlamda ilçe görüntüsü verecek adımlar atılamamıştır” diyen Karlıtaş, Lefke’nin özel teşvik sistemi ile desteklenmesini istedi.

Karlıtaş, “Lefke geleceğini, doğru ilçeleşme adımları, sürdürülebilir turizm, tarım-üretim ve eğitim alanlarında görmektedir” dedi.

