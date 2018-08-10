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Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti yarın...

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun Lefke Belediyesi ana sponsorluğu ile organize ettiği Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti yarın...

Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti yarın...

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun Lefke Belediyesi ana sponsorluğu ile organize ettiği Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti yarın...

10 Ağustos 2018 Cuma 10:46
Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti yarın...

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun Lefke Belediyesi ana sponsorluğu ile organize ettiği Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti yarın...

Ralli şampiyonası sınıflarının yanısıra UTV, Offroad ve Sınıf R olmak üzere toplam 17 aracın mücadele edeceği özel sprint yarışı saat 17.00’de start alacak. 

Yarış, Lefke Karadağ Stadyumu park yerindeki seyirci noktasından takip edilecek. 4.69 km uzunluğundaki Lefke Baraj etabı toplam 3 kez geçilerek tamamlanacak.

Spor Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, halkın davetli olduğu Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na puan vermeyecek. Yarışa katılacaklar şöyle açıklandı:

SIRA NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF
0 Mehmet Gülok Niyazi Yorgancıoğlu Subaru Impreza  
1 Fikri Macila Hasan Macila Jr. Mitsubishi Lancer Evo VII N
2 Mehmet Kamiloğlu Rasım Çetinkaya Mitsubishi Lanver Evo X 1
3 Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lanver Evo IX N
4 Serhan Tan Başak Sezinler Subaru Impreza N
5 İbrahim Yolcu Argün Suzuki Swift 4
6 Hasan Yücebaş Crosskart R
7 Asaf Akçın Vural Vurur Mitsubishi Lancer Evo VIII N
8 Mehmetali Yavaşoğlu Turgut Albayrak Mitsubishi Lancer Evo VIII 1
9 Hüseyin Yarkıner Seyhun Bıkmaz Mitsubishi Lancer Evo VI 1
10 Göksel Macila Buğra Tabak Can-am Maverick X3 R
11 Edim Macila Eser Harper Can-am Maverick X3 R
12 İraz Tuğberk Uğur Atay Polaris RZR Turbo XP 1000 R
13 Serhat Karaoğlan İsmail Karataç TomCat T2
14 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T1
15 Ozan Birşen Serkan Bolkaner Suzuki Vitara T1
16 İbrahim Yücebaş Crosskart R
17 Bereket Bereketligil Ahmet Alasya Mitsubishi Pajero T2

 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 14:31
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