Lefke Rallisi Yapıldı, Ödüller Verildi

Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprinti dün, Lefke Baraj Bölgesinde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 ekibin kayıt yaptırdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta, ekipler baraj etabını 3 kez geçtiler.

Rallide birinciliği Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi alırken, ikinciliği Fikri Macila – Hasan Macila, üçüncülüğü Edim Macila – Eser Harper aldı.

Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladı.

Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ,Sınıf 4’te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R’de Edim Macila – Eser Harper , Sınıf N’de Halil Mulla-Mehmet Çağla, Sınıf 1’de Fikri Macila-Hasan Macila birinci oldu.

Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya verdi.

