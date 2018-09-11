Lefke Kaza Mahkemesinin Taşınması Ve İlçenin Diğer Sorunları; Lefke Stöleri Eylemlerini Sürdüreceğini Açıkladı

“LEFKE VE BÖLGE HALKI OLARAK BİZE YAPILANLARA SESİZ KALMAYACAĞIMIZI YETKİLİLERE DUYURURUZ”



Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasına ve diğer sorunların çözümlenmemesine tepki olarak başlattığı eylemleri sürdürecek.



Koordinatör Teoman Oktay, “Hükümet Lefke bölgesindeki sorunlara çözüm buluncaya ve Lefke gerçek bir ilçe kimliği kazanana kadar”, daha önce aldıkları sürekli eylem kararı çerçevesinde yeni eylem planı belirlemek için yarın, saat 17.30’da platforma bağlı sivil toplum örgütlerini Lefke Belediyesi Cittaslow Salonu’nda toplantıya çağırdı.



Açıklamada, “Lefke ve bölge halkı olarak bize yapılanlara sesiz kalmayacağımızı yetkililere duyururuz” denildi.