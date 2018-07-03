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Lefke Kaza Mahkemesi Davalarının Güzelyurt’ta Görüşülmesi Tartışmaları...

Lefke STÖleri ve Mahalli Baro, Lefke Kaza Mahkemesi’nin yaz aylarında Güzelyurt’a taşınması ve yeni adli yılda Lefke Kaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi konusunun Yüksek Adliye Kurulu gündeminde olması nedeniyle yarın protesto eylemi yapacağını açıkladı.

Lefke Kaza Mahkemesi Davalarının Güzelyurt’ta Görüşülmesi Tartışmaları...

Lefke STÖleri ve Mahalli Baro, Lefke Kaza Mahkemesi’nin yaz aylarında Güzelyurt’a taşınması ve yeni adli yılda Lefke Kaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi konusunun Yüksek Adliye Kurulu gündeminde olması nedeniyle yarın protesto eylemi yapacağını açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:24
Lefke Kaza Mahkemesi Davalarının Güzelyurt’ta Görüşülmesi Tartışmaları...

Lefke STÖleri ve Mahalli Baro, Lefke Kaza Mahkemesi’nin yaz aylarında Güzelyurt’a taşınması ve yeni adli yılda Lefke Kaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi konusunun Yüksek Adliye Kurulu gündeminde olması nedeniyle yarın protesto eylemi yapacağını açıkladı.
Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri tarafından yayımlanan açıklamada, Lefke ilçe olmasına ve Lefke Mahkemesi, Kaza Mahkemesi’ne dönüştürülmesine rağmen, ilave bölümlerin tahsisinin gerçekleşmediği ve mevcut binanın da tamir edilmediği hatırlatıldı. Konuyla ilgili eleştirilerde bulunulan açıklamada, yarın protesto eylemi yapılacağı bilgisi verilerek özetle şunlar kaydedildi:
“Lefke’nin ilçe yapılmasından sonra Lefke Mahkemesi 2017 yılı ortalarında Kaza Mahkemesi’ne dönüştürülmüştü. Ancak Lefke Kaza Mahkemesi binasına verilmesi öngörülen ilave bölümlerin tahsisi aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmamış ve mevcut binada maalesef tamir edilmemiştir. Lefke Kaza Mahkemesi’nin yaz aylarında Güzelyurt’a taşınması ve yeni adli yılda 17/09/2018 tarihinden itibaren Lefke Kaza Mahkemesi davalarının Güzelyurt’ta görüşülmesi Yüksek Adliye Kurulu’nun gündemindedir.
Bu nedenle yarın saat 09:30 da Lefke Kaza Mahkemesi binası önünde bölge avukatları, Mahalli Baro mensupları ve Lefke Yöresi Sivil Toplum Örgütleri bir eylem düzenleme kararı almışlardır.”
 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 15:01
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