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21 Temmuz 2017 Cuma 12:49

Lefke İlçesi Sivil Toplum Örgütlerinden Ortak Açıklama

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri, kirli yatırımlara Lefke ilçesinde de KKTC’de de yer olmadığını vurguladı.

Lefke İlçesi Sivil Toplum Örgütlerinden Ortak Açıklama
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“KİRLİ YATIRIMLARIN LEFKE İLÇESİNDE DE KKTC’DE DE YERİ YOK”

 Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri, kirli yatırımlara Lefke ilçesinde de KKTC’de de yer olmadığını vurguladı.

Faaliyetlerini Lefke ilçesinde sürdüren sivil toplum örgütleri adına Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü tarafından yayımlanan ortak bildiride, “Lefke ve yöresinin, Lefke ile Güzelyurt körfezinin gelişimi, temiz yatırım ve ekonomik faaliyet gerektiren, sürdürülebilir turizm, tarım ve eğitim alanlarındandır” açıklamasına yer verdi.

7 Temmuz tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, “Yeni Gemikonağı Serbest Liman” yasa tasarısına işaret edilen ortak bildiride, söz konusu yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmak için hazırlandığına dikkat çekildi.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri, bildirilerinde, “Yat limanına, turizme hizmet edecek limana ve planlı turizm yatırımlarına, evet. Lefke ve yöresinin, Lefke-Güzelyurt körfezinin geleceğini ve gelişimini engelleyecek her türlü kirli yatırıma hayır” değerlendirmesinde bulundu.

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