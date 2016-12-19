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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Lefke, Gemikonağı Ve Yeşilırmak’ta Elektrik Kesintisi..

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ekiplerinin proje çalışmaları nedeniyle yarın Lefke, Gemikonağı ve Yeşilırmak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Lefke, Gemikonağı Ve Yeşilırmak'ta Elektrik Kesintisi..
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ekiplerinin proje çalışmaları nedeniyle yarın Lefke, Gemikonağı ve Yeşilırmak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00 ile 13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Elektrik kesintisinin Lefke’de merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç, Gemikonağı’nın bir bölümü, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve bölgelerdeki tesis ve su motorlarını kapsayacağı duyuruldu.

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Elektrik Kesintisi
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